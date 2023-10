Challenge « Une idée pour mon territoire » Maison de l’Agglomération, Lorient Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan Challenge « Une idée pour mon territoire » Maison de l’Agglomération, Lorient Lorient, 20 novembre 2023, Lorient. Challenge « Une idée pour mon territoire » 20 et 21 novembre Maison de l’Agglomération, Lorient Sur inscription Tu es étudiant.e ? Tu as envie de te sentir utile et de t’engager pour ta ville ou ton territoire ? Tu aimes être à l’origine d’actions concrètes, réalistes et tu veux proposer des solutions pour demain ? Tu as envie de tester l’entrepreneuriat ? Tu cherches à élargir ton réseau ? Une idée pour mon territoire est fait pour toi !! En bref, c’est : Un évènement 100% learning by doing pour développer son esprit d’entreprendre

pour développer son esprit d’entreprendre Un évènement basé sur l’ intelligence collective pour répondre à une problématique de territoire

pour répondre à une problématique de territoire Des rencontres professionnelles riches et intenses : collectivités, entrepreneurs, élus, étudiants issus d’autres formations , etc.

riches et intenses : collectivités, entrepreneurs, élus, étudiants issus d’autres formations , etc. Des compétences supplémentaires sur le CV : travail d’équipe, créativité, prise de parole, etc. Pendant une journée, toi et ton équipe devez apporter une réponse à une problématique de territoire proposée par ton agglomération. A la façon des entrepreneurs, vous définissez un modèle économique avec des outils dédiés et vous pitchez votre idée devant un jury de professionnels. Tu repars avec des conseils, un réseau enrichi, une méthodologie pour construire et mener à bien un projet et, bien sûr, de la suite dans tes idées !! INSCRIPTION Maison de l’Agglomération, Lorient Quai du Péristyle, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbKrriFx2ktFhi6_y841DlZURURCV1ZJRElQVEVEN1BCQTE3MEgySFM3RyQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbKrriFx2ktFhi6_y841DlZURURCV1ZJRElQVEVEN1BCQTE3MEgySFM3RyQlQCN0PWcu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T14:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:45:00+01:00

2023-11-21T08:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00 territoire entrepreneuriat Pépite Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Maison de l'Agglomération, Lorient Adresse Quai du Péristyle, 56100 Lorient Ville Lorient Departement Morbihan Lieu Ville Maison de l'Agglomération, Lorient Lorient latitude longitude 47.745437;-3.351486

Maison de l'Agglomération, Lorient Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/