Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tous publics Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023, l’Afrique vient à vous pour Noël ! La Maison de l’Afrique à Nantes vous ouvre ses portes de 10h à 19h pour un Marche de Noël spécial de produits et objets d’Afrique : vêtements, accessoires, décorations… Maison de l’Afrique Centre Ville Nantes 44000

02 40 31 30 07 https://maisonafrique-nantes.org/ contact@maisonafrique-nantes.org

