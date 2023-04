Permanence / Exposition Maison de la Voûte, 1 janvier 2023, Craponne-sur-Arzon.

La Société d’Histoire tient une permanence tous les samedis matins, toute l’année, de 10h à 12h.

Exposition..

2023-01-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Maison de la Voûte Rue des Voûtes

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Historical Society is open every Saturday morning, all year round, from 10am to 12pm.

Exhibition.

La Sociedad Histórica está abierta todos los sábados por la mañana, durante todo el año, de 10 a 12 horas.

Exposición.

Der Geschichtsverein hat das ganze Jahr über jeden Samstagmorgen von 10:00 bis 12:00 Uhr Sprechstunde.

Ausstellung.

