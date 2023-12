Soirée Fest’Aing Maison de la Vigne Coubisou, 1 décembre 2023, Coubisou.

Coubisou,Aveyron

Le nouveau millésime du Fest’aing est arrivé..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Maison de la Vigne

Coubisou 12190 Aveyron Occitanie



The new vintage of Fest’aing has arrived.

Ha llegado la nueva cosecha de Fest’aing.

Der neue Jahrgang des Fest’aing ist da.

Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ESTAING