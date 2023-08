Plongez-vous dans l’histoire du football Maison de la vie locale Sentzich Catégories d’Évènement: Moselle

Sentzich Plongez-vous dans l’histoire du football Maison de la vie locale Sentzich, 15 septembre 2023, Sentzich. Plongez-vous dans l’histoire du football 15 et 16 septembre Maison de la vie locale Entrée libre Plongez vous dans les souvenirs de la ville avec une exposition sur l’histoire du football à Cattenom proposée par l’association Catonisvilla. Maison de la vie locale 1, place saint Vincent de Paul 57570 Cattenom Sentzich 57570 Moselle Grand Est 06 07 63 33 38 L’association Catonisvilla permet de voyager dans le temps et de découvrir Cattenom sous un autre angle : avec une patine qui lui donne tout son charme. Tout y passe : sport, culture, histoire… Catonisvilla organise également des expositions et publie des recueils de ses recherches. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

