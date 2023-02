Saint Honorat Maison de la vie associative – Salle de l’atrium Arles Catégories d’Évènement: Arles

Entrée libre Saint Honorat Conférence de René Nouailhat Docteur en histoire des religions.

Arles devient Préfecture des Gaules vers l’an 402.

Saint Honorat fonde le monastère de Lérin.

Vers 428 il s’établit à Arles comme Evêque.

Comment notre cité se trouve au fondement de cette nouvelle

civilisation, de cette nouvelle religion d’État qu’est le Christianisme ?

