Rendez-vous d'entraide numérique à Orchies

Mercredi 3 avril 2024, 18h30
Maison de la vie associative

L'adhésion annuelle à CLX est de 10 euros pour un particulier, elle permet de participer à nos différents rendez-vous d'entraide numérique

Afin de limiter la surconsommation numérique et lutter contre l'obsolescence programmée des systèmes d'exploitation, l'association CLX propose d'installer un système de remplacement gratuit, en français et sans publicité qui vous permettra de continuer à l'utiliser avec tout le nécessaire pour retrouver vos usages du quotidien (navigation internet, envoi de mail, suite bureautique, vidéos, retouche photos…).

Maison de la vie associative
42 rue Jules Roch, 59310 Orchies
Orchies 59310 Nord Hauts-de-France
0671655097

Le rendez-vous d'entraide numérique se déroule dans la grande salle située à droite après le hall d'entrée. En cas de porte close veuillez nous appeler ; nous viendrons vous ouvrir ! Le parking et l'accès PMR sont accessibles depuis la rue Albert Poutrain (salle La Grange). L'accès principal étant par la rue Jules Roch

