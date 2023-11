Peut-on concevoir un peuple européen? Maison de la vie associative MDVA Arles, 5 avril 2024, Arles.

L’Université populaire du pays d’Arles, l’UpopArles, vous propose une conférence-débat sur la question du peuple européen. Cette conférence entend évaluer la pertinence de la thèse eurosceptique (« no demos ») qui stipule, qu’en l’absence de peuple européen, une démocratie européenne ne peut advenir. L’argument souverainiste est le suivant: si la République suppose la souveraineté du peuple et s’il n’existe pas de peuple européen, de ce fait, l’intégration politique européenne est illégitime; les transferts de souveraineté à l’Union européenne sont soit une aberration, soit une trahison. L’autodétermination démocratique exige que les sujets de droit en soient aussi les auteurs, ce qui est impossible si « Bruxelles » décide de l’essentiel. En réfutant cette thèse souverainiste et en distinguant rigoureusement peuple et nation, la conférence reviendra sur les conditions de possibilité d’un demos et d’une démocratie digne de ce nom en Europe.

Céline Spector est Professeur de philosophie politique à Paris Sorbonne et Professeur associée au Collège d’Eorope à Bruges.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T18:30:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00

Europe philosophie