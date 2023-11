Camus, philosophe de la résistance Maison de la vie associative MDVA Arles, 22 mars 2024, Arles.

Camus, philosophe de la résistance Vendredi 22 mars 2024, 18h30 Maison de la vie associative MDVA Entrée libre

L’Université populaire du pays d’Arles, l’UpopArles, vous propose une conférence-débat sur Camus, philosophe de la résistance. « Philosophe de la résistance », Camus l’est doublement. D’abord dans la pratique: l’auteur de l’Etranger s’est engagé contre le nazisme, dès 1943, dans le réseau clandestin Combat; Camus est aussi un théoricien de la résistance au sens où il réfléchit à sa propre action tout en étudiant les pensées et les différents types de révolte au cours de l’histoire. La conférence reprendra ces deux aspects, pratique et théorique, de Camus « penseur de la résistance » pour aboutir à l’idée d’une résistance affirmative, une « force de vie » capable de transfigurer le monde de la politique et de l’histoire.

Laurent Bove est un philosophe français, professeur d’université, spécialiste entre autres de Spinoza et d’Albert Camus.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Camus philosophie