Histoire des préjugés Jeudi 15 février 2024, 18h30 Maison de la vie associative MDVA Entrée libre

L’Université populaire du Pays d’Arles, l’UpopArles, vous propose une conférence-débat sur l’histoire des préjugés. Les préjugés se définissent comme des opinions préconçues et mal fondées. La majorité d’entre eux stigmatisent des groupes humains: les peuples, les nations, les femmes, les gros, les roux, les riches, les pauvres, les artistes, les intellectuels… Ils expriment un sentiment de supériorité ou un complexe d’infériorité d’un groupe envers un autre. Les intervenants remonteront à la source d’un certain nombre de préjugés pour en expliquer la genèse, le contexte historique et surtout la permanence à travers les âges.

Jean-Paul Demoule est archéologue et préhistorien français, professeur émérite de protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Martial Poirson est professeur des universités, spécialiste d’histoire culturelle, de littérature, d’études théâtrales, de politique et d’économie de la culture.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles

2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T20:30:00+01:00

