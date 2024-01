Femmes iraniennes : un combat pour la liberté Maison de la vie associative MDVA Arles, 26 janvier 2024, Arles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

Femmes iraniennes

Un combat pour la liberté

Irène Ansari est une militante féministe, activiste politique, membre de la LDHn coordonatrice de la Ligue des Femmes Iraniennes pour la démocratie. Elle nous parlera, documentaires à l’appui, de la situation des femmes en Iran, et plus généralement, du combat des jeunes iranien.ne.s pour la liberté. Un échange avec le public suivra sa conférence.

Le trio Soltani : Ava Soltani (voix et percussions) ; Farshad Soltani (kemanche, ney, cetar, percussions) ; Arash Massoudi (guitare et voix).

Créé en 2008, ce trio met la musique iranienne à l’honneur. Empreinte de soufisme et de spiritualité, cette musique est intimement liée aux poésies des grands auteurs perses.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles

femmes/ Iran/ libertés