L' »anarchia » en Grèce antique Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Maison de la vie associative MDVA Entrée libre

L’Université populaire du pays d’Arles , l’UpopArles, vous propose une conférence-débat sur le thème de l’anarchie dans la Grèce antique. Dans l’Antiquité grecque l’ « anarchia » désigne au sens propre la vacance du pouvoir dans la sphère militaire et dans la sphère politique. Mais la notion est vite devenue plus générale pour exprimer au figuré le manque ou le refus du commandement. Elle se rapproche des sens d’insubordination, insoumission, licence et désordre. Elle engage une réflexion sur l’articulation entre deux principes a priori antagonistes, l’aspiration à la liberté et la nécessité de l’ordre, et par conséquent, sur les fondements de l’exercice légitime du pouvoir.

Amarande Laffon est Docteure en études grecques, chercheuse associée à l’UMR Orient et Méditerranée, professeure agrégée de Lettres Classiques, et enseigne l’histoire grecque à Paris Sorbonne et à l’Université Paris-Saclay.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.upoparles.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

