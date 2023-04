Déjà s’envole la fleur maigre Maison de la vie associative MDVA Arles Catégories d’Évènement: Arles

Déjà s’envole la fleur maigre Maison de la vie associative MDVA, 11 mai 2023, Arles. Déjà s’envole la fleur maigre Jeudi 11 mai, 17h30 Maison de la vie associative MDVA Entrée libre La Libre Pensée présente « Déjà s’envole la fleur maigre », film noir et blanc du cinéaste belge Paul Meyer sorti en 1960, sur l’immigration italienne de 1948 dans les charbonnages. Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

