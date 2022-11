Les « transclasses » ou l’illusion du mérite Maison de la vie associative MDVA, 6 avril 2023, Arles.

Les « transclasses » ou l’illusion du mérite Jeudi 6 avril 2023, 18h30 Maison de la vie associative MDVA

Entrée libre

Nous essaierons de comprendre, avec la philosophe Chantal Jaquet, en quoi les cas très rares des personnes qui changent de classes sociales servent souvent d’alibi pour justifier l’ordre établi. handicap moteur mi

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’université populaire du pays d’Arles (l’UPOPArles) vous propose une conférence-débat sur le thème des transclasses et de l’illusion du mérité avec la philosophie Chantal Jaquet.

Les cas très rares de transclasses qui, seuls ou en groupe, changent de classesociale, contre toute attente, alimentent un imaginaire du don, du mérite ou de la chance et sont souvent convoqués pour illustrer le lieu commun selon lequel « quand on veut, on peut ». Ils servent ainsi d’alibi pour justifier l’ordre établi et les inégalités en laissant croire que chacun est entièrement responsable de sa condition et qu’une place au bas de l’échelle sociale est le résultat d’un manque de volonté. Il s’agira donc de revenir de

manière critique sur ces idées préconçues au service de l’idéologie méritocratique et de s’interroger sur les causes qui permettent de comprendre le passage d’une classe sociale à l’autre.

Chantal Jaquet est philosophe, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Spécialiste de l’histoire de la philosophie moderne et de la philosophie du corps, elle est l’auteur d’une vingtaine de livres sur Spinoza, Bacon, les rapports corps/esprit, dont quatre ont été publiés aux Puf, à savoir : Le corps, L’unité du corps et de l’esprit chez Spinoza, Bacon et La promotion des savoirs. Philosophie de l’odorat.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00

2023-04-06T20:30:00+02:00

Hannah Assouline