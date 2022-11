L’humiliation, un danger très politique Maison de la vie associative MDVA, 9 mars 2023, Arles.

L’humiliation, un danger très politique Jeudi 9 mars 2023, 18h30 Maison de la vie associative MDVA

Entrée libre

Nous essaierons, avec le philosophe Olivier Abel, de comprendre les évolutions du paysage politique, pour repenser des institutions qui ne soient plus humiliantes. handicap moteur mi

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’université populaire du pays d’Arles (l’UPOP’Arles) vous propose une conférence-débat par le philospphe Olivier abel sur « L’humiliation, un danger très politique ».

Nos sociétés et notre espace public sont submergés par les sentiments sombres de la peur, de la haine, du sarcasme, du mépris et du ressentiment et nos démocraties sont menacées par des majorités dangereuses et par des réseaux mafieux. Nous essaierons de comprendre, sous l’angle de l’humiliation, les évolutions du paysage politique, pour repenser des institutions non-humiliantes, et tenter d’apprivoiser les furies barbares et les convertir en passions démocratiques.

Olivier Abel est un philosophe français, professeur de philosophie et d’éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Il est l’auteur, entre autres, de : De

l’humiliation. Le nouveau poison de notre société, Les Liens qui libèrent, 2022.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T18:30:00+01:00

2023-03-09T20:30:00+01:00