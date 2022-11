Sport et politique: le cas du football par Fabien Archambaut Maison de la vie associative MDVA Arles Catégories d’évènement: Arles

L'université populaire du pays d'Arles (l'UpopArles) vous convie à une conférence débat sur le thème du sport et de la politique par l'historien Fabien Archambaut.

Bien que les institutions sportives se revendiquent généralement comme

« apolitiques », les activités qu’elles organisent sont bien évidemment

saturées de politique. Devenu depuis le siècle dernier un élément central de

la culture de masse mondialisée, le football l’illustre à merveille, tant il n’a

cessé d’être associé aux grandes évolutions des sociétés contemporaines,

plus ou moins étroitement, mais en tout cas jamais de manière anodine. Un

mois après la fin de la Coupe du monde organisée au Qatar, la conférence

sera l’occasion d’en tirer le bilan, sur la courte et la longue durée.

Fabien Archambault est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent notamment sur l’histoire du sport, en

particulier du football et du basket, en Italie, en Europe et dans les Amériques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T18:30:00+01:00

2023-01-19T20:30:00+01:00

