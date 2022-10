La fabrique de nos servitudes par Roland Gori Maison de la vie associative MDVA, 9 décembre 2022, Arles.

La fabrique de nos servitudes par Roland Gori Vendredi 9 décembre, 18h30 Maison de la vie associative MDVA

Entrée libre

Et si inventions de nouvelles utopies pour reconquérir notre liberté? handicap moteur mi

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’université populaire (l’UPOP’Arles) vous propose une conférence-débat sur la fabrique de nos servitudes par le psychanalyste et philosophe Roland Gori. Une collation vous sera proposée ainsi que la vente de livres sur le sujet grâce à la librairie Les Grandes Largeurs.

Dans nos sociétés de contrôle, l’information est devenue le moyen de

surveiller, de normaliser et de donner des ordres aux populations, au point

que les individus se trouvent réduits à n’être que les supports de ces

informations. Pour sortir de ces fabriques de servitude qui mettent en

esclavage les individus et les populations au nom de l’efficacité technique,

du bonheur apporté par les algorithmes et de la mondialisation marchande,

il nous faut de nouvelles utopies, de nouvelles croyances capables de

convertir profondément nos habitus et nos habitudes…

Roland Gori est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à Aix Marseille-Université et Président de l’Association Appel des Appels. Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont, aux éditions Les Liens qui libèrent, La nudité du pouvoir : comprendre le moment Macron, La Dignité de penser, L’Individu ingouvernable, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?, Un Monde sans Esprit et La Fabrique des imposteurs.

Il est prévu que les cinémas Actes Sud projettent le doumentaire de Xavier Gayan « Une époque sans esprit. Roland Gori » la veille, à savoir le jeudi 8 décembre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:30:00+01:00

2022-12-09T20:30:00+01:00