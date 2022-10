Que reste-t-il de l’héritage des Lumières ? Par Antoine Lilti Maison de la vie associative MDVA, 17 novembre 2022, Arles.

Entrée libre

Repensons ce que nous devons aux Lumières, loin des caricatures.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Les Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Université populaire du pays d’Arles (l’UPOP’Arles), en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme vous propose une conférence débat sur l’héritage des Lumières par l’historien Antoine Lilti. Un mini concert vous sera proposé à cette occasion par le musicien iranien Farshad Soltani. Il vous sera proposé également une collation ainsi qu’une vente de livres sur le sujet grâce à la librairie des Grandes Largeurs.

Les Lumières sont souvent invoquées dans l’espace public comme un

combat contre l’obscurantisme, combat qu’il s’agirait seulement de

réactualiser. Des lectures, totalisantes et souvent caricaturales, les

associent au culte du Progrès, au libéralisme politique et à un universalisme

désincarné. Or, les Lumières n’ont pas proposé une doctrine philosophique

cohérente ou un projet politique commun. En confrontant des auteurs

emblématiques et d’autres moins connus, il s’agira de rendre aux Lumières

leur complexité historique et de repenser ce que nous leur devons : un

ensemble de questions et de problèmes, bien plus qu’un prêt-à-penser

rassurant. Avec la participation du musicien iranien, Farshad Soltani.

Antoine Lilti est directeur d’études à l’EHESS depuis 2011. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé et docteur en histoire, il a dirigé la revue Annales, histoire, sciences sociales de 2006 à 2011.

Ses travaux portent sur l’histoire sociale et culturelle du XVIIIe siècle. Auteur, entre autres, de L’héritage des Lumières, Gallimard 2019.



