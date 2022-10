Et si on essayait la démocratie? Maison de la vie associative MDVA Arles Catégories d’évènement: Arles

L'université populaire du pays d'Arles (l'UPOP'Arles), en partenariat ave Eric Bessati du journal l'Arlésienne, vous propose une conférence du philosophe Matthieu Niango sur la démocratie et l'urgence de la repenser aujourd'hui. Une collation vous attend ensuite ainsi que la vente de livres sur ce thème grâce à la librairie des Grandes Largeurs.

« La crise de la représentation est ancienne. Depuis des décennies les

politiciens eux-mêmes reconnaissent le problème et ornent leur discours

d’appels à « faire de la politique autrement ». Et si le problème était plus

profond qu’une simple question de comportement des élites politiques ? Et

si ce que nous appelons démocratie n’en était tout bonnement pas une, et

que, pour en essayer une digne de ce nom, il nous fallait remettre en route

la machine à créer de l’avenir ? J’aimerais réfléchir avec vous aux

fondements de ce malentendu qui nous fait prendre la « monarchie »

actuelle pour le dernier mot de l’organisation de la vie en commun, et,

surtout, à ce que pourraient être les principes d’une démocratie qu’il nous

appartient de réinventer : il y a urgence ! » M.N.

Normalien, agrégé de philosophie, essayiste, réalisateur et ancien conseiller politique

dans divers cabinets ministériels, co-fondateur du mouvement « A Nous la

démocratie », Matthieu Niango consacre ses réflexions et son action à la démocratie. Il

est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les Gilets jaunes dans l’histoire (Kimé,

2020) ; La Dignité des Ombres (Julliard, 2021) est son premier roman.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T18:30:00+02:00

2022-10-13T20:30:00+02:00

