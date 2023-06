Les contes aux fenêtres Maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) du 17e Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les contes aux fenêtres Maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) du 17e Paris, 1 juillet 2023, Paris. Les contes aux fenêtres Samedi 1 juillet, 15h30 Maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) du 17e Sur incription MERVEILLEUSES VOISINES, DOCUMENTAIRE CONTEE Collectrices : Isabelle Genlis et Isabelle Sauvage, conteuses

Réalisateur : Guillaume Louis

Production : Calliope et Le Chardon Débonnaire L’équipe de Calliope fréquente ses voisines depuis plusieurs années. D’une rencontre à l’autre, au hasard des conversations, autour d’un verre de thé, d’un repas partagé, elles se sont racontées. Nous avons été touchés par leurs aventures, leurs espoirs et leurs désillusions, leurs épreuves, leurs victoires. De véritables héroïnes, discrètes et anonymes, aux destins comparables à ceux des héroïnes de la littérature orale.

Caméra au poing, nous leur avons demandé de nous livrer leurs parcours et nous en avons créé un "conte" vivant. Toutes étaient au rendez-vous : les vaillantes, les courageuses, les patientes, les guerrières, les fées, les reines…

Maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) du 17e
25 rue Lantiez 75017 Paris

2023-07-01T15:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

