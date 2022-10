Cycle d’ateliers RH – atelier 3 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cycle d'ateliers RH – atelier 3 Mercredi 19 octobre, 18h30 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e

Gratuit, inscription obligatoire

Comment accompagner un collaborateur en poste? Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France Votre association pense à recruter ?

Vous aimeriez échanger avec d’autres associations sur des questions de recrutement ou de management ? Ces ateliers seront animés de manière interactive et originale, grâce à la technique du théâtre forum. Par la mise en scène de courtes situations de la vie d’une association, vous serez invités à débattre, échanger et interagir dans la plus grande bienveillance.

Cycle d'ateliers RH – atelier 3 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e 2022-10-19

