Le bon temps au volant Maison de la vie associative Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le bon temps au volant Maison de la vie associative, 4 avril 2023, Arles. Le bon temps au volant Mardi 4 avril, 09h30, 13h30 Maison de la vie associative Entrée libre et gratuite La Mutualité Française et le Pôle Infos seniors vous proposent une journée dédiée à la prévention routière.

Au programme : dépistages visuel et auditif, atelier sur les nouvelles aides à la conduite, information sur les médicaments et l’alcool.

De plus, un similateur de conduite vous permettra de tester vos réfléxes et connaissance ! Maison de la vie associative Boulevard dès lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490188267 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T09:30:00+02:00 – 2023-04-04T12:30:00+02:00

2023-04-04T13:30:00+02:00 – 2023-04-04T16:30:00+02:00 seniors retraités animation ateliers stands conduite prévention routière

