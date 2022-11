Camino a Jerez – Tablao Flamenco Maison de la vie associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Camino a Jerez – Tablao Flamenco Maison de la vie associative, 21 janvier 2023, Arles. Camino a Jerez – Tablao Flamenco Samedi 21 janvier 2023, 19h30 Maison de la vie associative

12€

Spectacle de Flamenco traditionnel : Pía à la danse, Yannis Kefaloucos au chant, Antonio Cortes à la guitare et Benjamin Markarian au piano Maison de la vie associative Boulevard dès lices Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Inspirés en Andalousie, dans la ville de Jerez de la Frontera – ville qu’on désigne comme berceau du flamenco, ville jumelée avec Arles – ces artistes vous font voyager et partager leur passion pour cette culture si riche et colorée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T21:30:00+01:00

