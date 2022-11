Le collier rouge Maison de la vie associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le collier rouge Maison de la vie associative, 24 novembre 2022, Arles. Le collier rouge Jeudi 24 novembre, 18h00 Maison de la vie associative La Libre Pensée, avec le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme propose une Soirée pacifiste en hommage aux fusillés pour l’exemple (guerre14.18) Maison de la vie associative Boulevard dès lices Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Libre Pensée, avec le soutien de la Ligue des Droits de l’Homme propose une Soirée pacifiste en hommage aux fusillés pour l’exemple (guerre14.18) Projection du film de Jean Becker “ Le collier rouge ” avec François Cluzet, d’après roman de JC.Ruffin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:00:00+01:00

2022-11-24T20:00:00+01:00

