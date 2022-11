Rosa et Malala – De ses battements d’elles – 14e édition Maison de la vie associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Rosa et Malala

Le jeudi 24 novembre à 14h à la maison de la vie associative

Le jeudi 24 novembre à 14h à la maison de la vie associative Lecture animée avec Claire Madelenat et Claudine Pellé d’après les vies et luttes Rosa Parks(1913-2005) et Malala Yousafzai(1997) L’important n’est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée, l’important est de se respecter mutuellement et de se considérer comme des êtres humains.(Malala) Claire Madelenat et Claudine Pellé imaginent un dialogue entre Rosa Parks, afro-américaine (1913-2005) et Malala Yousafzai, pakistanaise (1997), deux femmes militantes pour les droits humains. Elles se racontent leur vie, partagent leurs luttes avec effervescence. Rosa Parks s’engage toute sa vie pour les droits civiques et contre les lois raciales aux Etats Unis. En 1955, dans une Amérique déchirée par la ségrégation raciale, elle refuse de céder sa place à un blanc dans un bus. Elle fut arrêtée. Son geste radical provoque des soulévements. Malala Yousafzai est devenue le symbole international de la lutte pour l’éducation des filles. Alors que les talibans interdisent l’école aux filles, elle apprend à lire et à écrire par son père. Elle reçoit le Prix Nobel de la paix en 2014. Durée 30m’ – Entrée libre – suivie d’une conversation et d’une collation

