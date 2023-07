Visite de la Maison de la Vannerie Maison de la Vannerie Castelnau-Chalosse, 24 août 2023, Castelnau-Chalosse.

Castelnau-Chalosse,Landes

Au coeur du village de Castelnau Chalosse, la Maison de la Vannerie retrace l’importance de cette activité économique aux 18 ème et 19 ème siècles. Unique dans les Landes, vous y admirez des paniers, corbeilles, pièges à anguilles, photos d’époque..

2023-08-24 fin : 2023-08-26 18:00:00. EUR.

Maison de la Vannerie

Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the village of Castelnau Chalosse, the Maison de la Vannerie retraces the importance of this economic activity in the 18th and 19th centuries. Unique in the Landes region, you can admire baskets, eel traps and period photos.

En el corazón del pueblo de Castelnau Chalosse, la Maison de la Vannerie recorre la importancia de esta actividad económica en los siglos XVIII y XIX. Única en las Landas, podrá admirar cestas, trampas para anguilas y fotos de época.

Im Herzen des Dorfes Castelnau Chalosse befindet sich das Maison de la Vannerie (Haus der Korbflechterei), das die Bedeutung dieser Wirtschaftstätigkeit im 18. und 19. Jahrhundert. Einzigartig in den Landes, können Sie hier Körbe, Aalfallen und Fotos aus der damaligen Zeit bewundern.

Mise à jour le 2023-07-10 par Landes Chalosse