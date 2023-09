Cet évènement est passé Visite du patrimoine et animations et exposition de l’ancien temps Maison de La Vallée Plélan-le-Petit Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plélan-le-Petit Visite du patrimoine et animations et exposition de l’ancien temps Maison de La Vallée Plélan-le-Petit, 17 septembre 2023, Plélan-le-Petit. Visite du patrimoine et animations et exposition de l’ancien temps Dimanche 17 septembre, 11h00 Maison de La Vallée Randonnée animée du patrimoine (rendez vous 10h dans la salle de la maison de la vallée) Cette journée sera composée de différentes animations: randonnée animée du patrimoine plélanais, intervention d’un groupe gallo (musique chants causerie) par l’association la bouèze de Plorec.

Présentation de producteurs et artisans locaux, exposition d’anciens matériels et matériaux outils et de photos anciennes, animation « viens faire ta galette », initiation aux différents jeux, projection du film « la vie d’antan » racontée par nos anciens plélanais.et démonstration « les femmes au lavoir ». Restauration et buvette sur place Maison de La Vallée Rue de la vallée 22980 Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne 0669606269 https://www.plelanlepetit.fr/la-maison-de-la-vallee Parking salle de l’embarcadère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Lieu Maison de La Vallée Adresse Rue de la vallée 22980 Plélan-le-Petit Ville Plélan-le-Petit

