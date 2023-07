Visite guidée des restes industriels des mines d’Arrens-Marsous Maison de la vallée et du Parc National Marsous, 16 septembre 2023, Marsous.

Visite guidée des restes industriels des mines d’Arrens-Marsous Samedi 16 septembre, 09h00 Maison de la vallée et du Parc National Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à Arrens-Marsous, direction du lac du tech à 2,7 km du village, parking balisé. Départ des visites à : 9h, 10h30, 14h et 15h30.

Venez découvrir l’histoire des mines d’Arrens-Marsous et comprendre le fonctionnement des installations minières à partir des restes encore présents sur la commune.

Exposition et film à la maison de la vallée et du parc national : de 9h à 12h puis de 14h à 17h.

Maison de la vallée et du Parc National Place du val d’azun, 65400 Arrens-Marsous Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 97 02 54 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.arrens-marsous@wanadoo.fr »}] La maison du Parc national des Pyrénées et de la vallée – Arrens-Marsous est située au coeur du village d’Arrens-Marsous dans le val d’Azun. Elle abrite tout à la fois le Parc national et l’office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Parc National des Pyrénées