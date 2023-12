Exposition Cuzanc’Arts, 3ème édition Maison de la Truffe Cuzance, 4 décembre 2023, Cuzance.

Cuzance,Lot

3ème édition Cuzanc’arts regroupant artistes professionnels et amateurs, ainsi que les élèves de l’école de Cuzance. Peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens vous dévoilent leurs créations.

Tout public.

Buvette..

2024-03-16 10:00:00 fin : 2024-03-17 18:00:00. EUR.

Maison de la Truffe

Cuzance 46600 Lot Occitanie



3rd edition of Cuzanc’arts, bringing together professional and amateur artists, as well as students from the Cuzance school. Painters, sculptors, photographers and visual artists unveil their creations.

Open to all.

Refreshments.

3ª edición de Cuzanc’arts, que reúne a artistas profesionales y aficionados, así como a alumnos de la escuela de Cuzance. Pintores, escultores, fotógrafos y artistas plásticos le mostrarán sus creaciones.

Abierto al público.

Bar de refrescos.

3. Ausgabe Cuzanc’arts mit professionellen und Amateurkünstlern sowie den Schülern der Schule von Cuzance. Maler, Bildhauer, Fotografen und Plastiker zeigen Ihnen ihre Werke.

Für jedes Publikum zugänglich.

Getränkeausschank.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne