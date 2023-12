Noël Cuzançois Maison de la Truffe Cuzance Catégories d’Évènement: Cuzance

Début : 2023-12-16 16:30:00

fin : 2023-12-16 Cuzance animation vous propose son Noël à la Maison de la Truffe

Ouvert à tous.

Samedi 16 décembre 2024

16h30 Goûter offert aux enfants, dessin animé, maquillage offert, décoration du Sapin

à partir de 19h Groupe Bécaflor, vin blanc, vin chaud, suze, huîtres, escargots, truite fumée, fromage, dessert…

Concours du pull de Noël .

Maison de la Truffe

Cuzance 46600 Lot Occitanie

