15ème Foire aux Truffes Maison de la Truffe Cuzance Catégories d’Évènement: Cuzance

Lot 15ème Foire aux Truffes Maison de la Truffe Cuzance, 9 décembre 2023, Cuzance. Cuzance,Lot Toute la journée, de 10:00 à 17:00 – Grand repas gastronomique, sur réservation

– Marché gourmand et restauration sur place

– Démonstrations de cavage

– Animations culinaire

– Spectacle folklorique.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Maison de la Truffe

Cuzance 46600 Lot Occitanie

