Pays d’Art et d’Histoire : Plantes et Cie – La Truffe, l’Arbre, le Sol Maison de la truffe Cuzance, 23 septembre 2023, Cuzance.

Cuzance,Lot

Interactions et symbioses : de quoi sont faits les liens entre le sol, l’arbre, la truffe et les plantes alentour ? Comment la truffe enrichit-elle l’écosystème ? En quoi le savoir du trufficulteur est-il lié à l’observation ?

Pour comprendre de manière scientifique, et avec pédagogie, les richesses de la truffe, nous vous proposons :

– 14h : une conférence d’Hervé COVES, ingénieur agronome spécialiste de la question, auteur de l’ouvrage La truffe, l’arbre, le sol et le trufficulteur

– 16h : une visite de la truffière pour partager un moment sur le terrain

– 17h30 : le spectacle immersif Hyphes de la compagnie Etadam pour aborder de manière sensorielle les liens entre les organismes vivants.

En partenariat avec le Département du Lot, l’association Ecaussystème et la mairie de Cuzance.

5h. Prévoir des chaussures de marche. Gratuit. Rdv à la Maison de la truffe à Cuzance..

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

Maison de la truffe

Cuzance 46600 Lot Occitanie



Interactions and symbioses: what are the links between soil, tree, truffle and surrounding plants? How does the truffle enrich the ecosystem? How is the truffle grower?s knowledge linked to observation?

To help you understand the richness of truffles in a scientific and educational way, we invite you to take part in the following events:

– 2pm: a talk by Hervé COVES, an agricultural engineer specializing in the subject and author of the book La truffe, l?arbre, le sol et le trufficulteur (The Truffle, the Tree, the Soil and the Truffle Grower)

– 4pm: a visit to the truffle farm to share a moment in the field

– 5:30pm: the immersive Hyphes show by the Etadam company, a sensory approach to the links between living organisms.

In partnership with the Lot department, the Ecaussystème association and Cuzance town council.

5h. Please bring walking shoes. Free admission. Meeting point at the Maison de la truffe in Cuzance.

Interacciones y simbiosis: ¿cuáles son los vínculos entre el suelo, el árbol, la trufa y las plantas del entorno? ¿Cómo enriquece la trufa el ecosistema? ¿Cómo se relaciona el conocimiento del truficultor con la observación?

Para ayudarle a comprender la riqueza de la trufa de manera científica y pedagógica, le proponemos lo siguiente:

– 14:00 h: conferencia de Hervé COVES, ingeniero agrónomo especializado en el tema y autor del libro La trufa, el árbol, el suelo y el truficultor

– 16:00 h: visita de la plantación de trufas para compartir un momento en el campo

– 17.30 h: espectáculo inmersivo Hyphes de la compañía Etadam, una aproximación sensorial a los vínculos entre los organismos vivos.

En colaboración con el departamento del Lot, la asociación Ecaussystème y el ayuntamiento de Cuzance.

5h. Llevar calzado de senderismo. Entrada gratuita. Punto de encuentro en la Maison de la truffe de Cuzance.

Interaktionen und Symbiosen: Woraus bestehen die Verbindungen zwischen dem Boden, dem Baum, dem Trüffel und den umliegenden Pflanzen? Wie bereichert der Trüffel das Ökosystem? Inwiefern ist das Wissen des Trüffelbauern an die Beobachtung gebunden?

Um den Reichtum der Trüffel auf wissenschaftliche und pädagogische Weise zu verstehen, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeiten an:

– 14 Uhr: einen Vortrag von Hervé COVES, Agraringenieur und Spezialist auf diesem Gebiet, Autor des Buches La truffe, l’arbre, le sol et le trufficulteur (Die Trüffel, der Baum, der Boden und der Trüffelzüchter)

– 16 Uhr: Besuch der Trüffelfarm, um einen Moment auf dem Feld zu verbringen

– 17:30 Uhr: Die immersive Show Hyphes der Kompanie Etadam, um die Verbindungen zwischen lebenden Organismen auf sinnliche Weise zu thematisieren.

In Partnerschaft mit dem Département Lot, dem Verein Ecaussystème und dem Bürgermeisteramt von Cuzance.

5h. Wanderschuhe sollten mitgebracht werden. Kostenlos. Treffpunkt: Maison de la truffe (Trüffelhaus) in Cuzance.

Mise à jour le 2023-08-23 par VD – Pays Art & Histoire