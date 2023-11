Soirée jeux Maison de la Transition Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Soirée jeux Maison de la Transition Chateauneuf-sur-loire, 25 novembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Soirée jeux Samedi 25 novembre, 16h00 Maison de la Transition En solo, en famille ou entre amis : Amateurs/trices de cartes, dés, jeux de plateau ou d’aventure, ces soirées sont pour vous !

Notre café associatif la Baleine reste ouvert un peu plus longtemps pour l’occasion, afin de vous accueillir et de vous proposer des rafraichissements en début de soirée.

N'hésitez pas a apporter vos jeux

Maison de la Transition
9 place de la Halle Saint Pierre, Chateauneuf-sur-loire
Chateauneuf-sur-loire
transition.csl@gmail.com

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Chateauneuf-sur-loire

Lieu
Maison de la Transition
Adresse
9 place de la Halle Saint Pierre, Chateauneuf-sur-loire
Ville
Chateauneuf-sur-loire

