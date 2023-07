Visite accompagnée et commentée Maison de La Tourillière Rueil-la-Gadelière, 16 septembre 2023, Rueil-la-Gadelière.

Visite accompagnée et commentée 16 et 17 septembre Maison de La Tourillière Visite gratuite par groupe de 10 personnes, inscription obligatoire par téléphone ou mail. Toute personne se présentant sans inscription préalable se verra refuser l’accès au site.

Suite au succès rencontré pour les journées Européennes du patrimoine de 2022 le fonds de dotation Maison Vlaminck ouvre une nouvelle fois les portes de la dernière demeure de l’artiste pour l’édition 2023.

Les visites, guidées et commentées, se feront sur une durée d’une heure environ. Elles proposeront un parcours dans la plupart des pièces de la maison ainsi que dans les jardins.

Maison de La Tourillière La Tourillière 28270 Rueil-la-Gadelière Rueil-la-Gadelière 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 83 41 72 48 [{« type »: « phone », « value »: « 0683176360 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonvlaminck.fr »}] La maison de La Tourillière est la maison familiale où le peintre Vlaminck a vécu jusqu’à son décès en 1958. Après y avoir vécu durant prés de 35 ans, son épouse et ses filles ont continué ensuite d’y habiter jusqu’en 2021. Son atelier, le mobilier, ses objets son ambiance, tout y est resté authentique et a été préservé avec force toujours pour le plaisir d’une vie simple et jusqu’au grand jardin qui l’entoure ou la nature est à la fois guidée et respectée.

Ecologie et biodiversité était ici à l’œuvre avant l’heure. Un emplacement sera dédié au stationnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Fonds de dotation Maison Vlaminck