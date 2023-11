Exposition « Donne gravats contre bons soins » d’Amandine Capion Maison de la tour Valaurie, 11 novembre 2023, Valaurie.

Valaurie,Drôme

Dans le cadre de Galeries Nomades 2023, un projet de l’Institut d’Art contemporain de Villeurbanne.

2023-11-11 fin : 2023-01-21

Maison de la tour Maison de la tour, 1 rue des écoles

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Galeries Nomades 2023, a project by the Institut d?Art contemporain de Villeurbanne

En el marco de Galeries Nomades 2023, un proyecto del Institut d’Art contemporain de Villeurbanne

Im Rahmen von Galeries Nomades 2023, einem Projekt des Institut d’Art contemporain de Villeurbanne

