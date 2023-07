GRETEL WEYER « Tradition et détournement » Exposition de sortie de Résidence au Cube Maison de la tour Valaurie, 15 septembre 2023, Valaurie.

Le travail de Gretel Weyer prend naissance dans les archives de la Maison Revol, entreprise bicentenaire, qui possède un impressionnant patrimoine composé de 4000 mètres linéaires d’archives et de plus de 21.000 objets. Dans ces archives, l’artiste a trouvé des formes sur lesquelles elle s’est appuyée afin de les réinventer, les prolonger et les détourner.

Ce qui l’intéresse, c’est la capacité qu’ont les objets à porter leur propre histoire et à nous faire regarder le passé, tout en nous racontant une histoire singulière. Son envie serait de bousculer les codes établis dans la volonté de regarder les choses sous différents angles. Questionner l’objet, le déconstruire ou encore détourner le sens du motif décoratif traditionnel, jouer sur les discordances, rassembler et faire cohabiter des langages et des époques différentes.

« J’entrevois ce travail entre fiction et réalité, en utilisant un langage figuratif et une approche qui pourrait faire penser au surréalisme. » Gretel Weyer

Avec le soutien du Département de la Drôme

Maison de la tour 1 rue des Ecoles, 26230 Valaurie, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 96 01 29 http://www.maison-de-la-tour.fr https://www.facebook.com/mdt.lecube/ Lieu d’expositions (et de spectacles) géré par l’association maison de la tour. pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

