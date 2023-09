Visite commentée Maison de la tour Morillon Saint-Amand-Montrond, 16 septembre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Visite commentée 16 et 17 septembre Maison de la tour Morillon 19 personnes en étage maximum

Présentation historique de la maison de la tour Morillon et découverte des peintures murales en cours de restauration.

Présence de la restauratrice les samedi et dimanche matins de 10h30 à 12h30.

A l’occasion des journées du patrimoine, le salon de thé et la galerie de la tour Morillon seront ouverts les matins et après-midi.

Maison de la tour Morillon 11, rue de la Tour 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 06 87 42 55 37 https://la-tour-morillon.fr Maison du centre historique de Saint-Amand-Montrond, datant du 15ème siècle. Elle a accueilli le premier atelier de bijouterie de la ville à la fin du 19ème siècle, puis fut propriété du sculpteur Claude Morillon. Sa récente rénovation a permis de découvrir un ensemble de peintures murales antérieures au 17ème siècle, dont la restauration est en cours en 2023. A pieds, en vélo, en voiture (parcs de stationnement publics à proximité). N.B.: seul le rez-de-chaussée de l’immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

Franck BECUAU