2023-04-02 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Issues de collections privées, l'exposition regroupe les plus grands céramistes de l'époque : Picasso, Georges Jouve, Michel et Nicole Anasse, Roger Capron, Jacques Blin, Jacques Pouchain… terres.de.mediterranee@wanadoo.fr +33 4 66 03 65 86

