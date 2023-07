Rencontres et échanges autour de la laïcisation à Poucharramet à la fin du XIXe siècle Maison de la terre Poucharramet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Poucharramet Rencontres et échanges autour de la laïcisation à Poucharramet à la fin du XIXe siècle Maison de la terre Poucharramet, 16 septembre 2023, Poucharramet. Rencontres et échanges autour de la laïcisation à Poucharramet à la fin du XIXe siècle Samedi 16 septembre, 15h00 Maison de la terre Gratuit. Entrée libre. Rencontre autour de l’ouvrage : « La laïcité s’installe (1881-1898) – Effervescence à Poucharramet – Témoignage de Baptiste Fort » édité par Hélène Guiraud Dauriac et Savès Patrimoine.

15h : Présentation de la laïcisation à Poucharramet dans l’église.

Cette présentation sera suivie d’un échange sur le livre dans le café culturel du village, la maison de la terre. Maison de la terre 7 rue des hospitaliers, 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haumont Haute-Garonne Occitanie 05 62 20 01 76 http://www.lamaisondelaterre.fr La maison de la terre de Poucharramet, superbement restaurée constitue un des points forts de ce village de caractère. Vitrine de l’éco-construction, futur lieu d’animation professionnelle et associative, bistrot du village. Depuis Muret, prendre direction Rieumes, puis Labastidette, Lherm, et Poucharramet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Savès Patrimoine @Hélène Guiraud-Dauriac

