Visite libre de la maison de la Terre Maison de la Terre Le Bosc-Roger-en-Roumois, 17 septembre 2023, Le Bosc-Roger-en-Roumois.

Visite libre de la maison de la Terre Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de la Terre 2€, 1€ enfants.

Jeux, dégustations et animations autour des recettes normandes, Pommes au four et autres recettes sucrées.

Maison de la Terre 12 rue du Maréchal Leclerc, 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Le Bosc-Roger-en-Roumois 27670 Eure Normandie 0615632464 http://www.maisondelaterre27.sitew.fr La maison de la terre présente le patrimoine potier, tuilier et briquetier du Roumois ainsi que l’histoire exceptionnelle de l’argile noire de la carrière de la terre à pot en forêt de La Londe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Maison de la Terre