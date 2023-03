Exposition : nuit de feu à la Maison de la terre Maison de la Terre Bosroumois Catégories d’Évènement: Bosroumois

Exposition : nuit de feu à la Maison de la terre Maison de la Terre, 13 mai 2023, Bosroumois. Exposition : nuit de feu à la Maison de la terre Samedi 13 mai, 18h00 Maison de la Terre Exposition des réalisations des adhérents de l’atelier poterie

Démonstration de tournage

Visite de l’atelier poterie, présentation de différents outils et techniques

Visites commentées des expositions permanentes et temporaires du musée

Clôture de la soirée par un cracheur de feu (sous réserve des conditions climatiques). Maison de la Terre 12 rue du maréchal Leclerc, Le Bosc Roger en Roumois, 27670 Bosroumois

