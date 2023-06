Bal Folk Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17) Bal Folk Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17), 1 juillet 2023, . Bal Folk Samedi 1 juillet, 20h30 Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17) entrée gratuite Le Collectif « Ensemble pour une maison solidaire » fête des 20 ans le Samedi 1er Juillet derrière la maison de la solidarité à SAINTES (17) Philomèle clôturera cette belle journée par un bal folk à partir de 21h00 Venez nombreux soutenir cette association et danser au son de Philomèle. Contact : 0546745698 / ems.collectif@gmail.com source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17) 1, Esplanade du 6ème Régiment d’Infanterie

Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, 17100 Saintes, France [{« link »: « mailto:ems.collectif@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43165 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-02T00:30:00+02:00

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-02T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17) Adresse 1, Esplanade du 6ème Régiment d'Infanterie Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, 17100 Saintes, France Age max 110 Lieu Ville Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17)

Maison De La Solidarité Saintes 17100 Saintes, Saintes (17) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//