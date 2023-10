Exposition photo : « Old On Project » Maison de la solidarité Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Exposition photo : « Old On Project » Maison de la solidarité Escalquens, 16 octobre 2023, Escalquens. Exposition photo : « Old On Project » 16 octobre – 20 novembre Maison de la solidarité EXPO PHOTO « Old On Project » Du 16 au 27 octobre 2023, à la maison de la Solidarité, Escalquens Témoigner de ce que vivent dans l’intimité du domicile, la personne âgée et son aidant professionnel, voici l’ambition de cette exposition confiée au photographe Anthony Jean. Durant 3 semaines, il a accompagné les agents du Sicoval dans leurs missions au quotidien. Par son regard, il restitue la dignité de ces deux personnes, au coeur de cette relation qui les unit.

Entrée gratuite.

Organisé par le CCAS d’Escalquens, en partenariat avec le Sicoval. Maison de la solidarité Place François Mitterrand Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0562715678 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T08:30:00+02:00 – 2023-10-16T12:00:00+02:00

2023-11-20T13:30:00+01:00 – 2023-11-20T17:30:00+01:00 old on project exposition Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de la solidarité Adresse Place François Mitterrand Escalquens Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de la solidarité Escalquens latitude longitude 43.518212;1.559271

Maison de la solidarité Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/