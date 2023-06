Atelier d’archéologie – Evolution de la lignée humaine Maison de la solidarité Créteil Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Val-de-Marne Atelier d’archéologie – Evolution de la lignée humaine Maison de la solidarité Créteil, 19 juillet 2023, Créteil. Atelier d’archéologie – Evolution de la lignée humaine Mercredi 19 juillet, 14h30 Maison de la solidarité 16 places disponibles, inscription via la Maison de la Solidarité Dans la peau d’un.e paléoanthropologue, menez l’enquête pour comprendre l’évolution des espèces depuis l’australopithèque jusqu’aux homo sapiens actuels.

A partir de 10 ans. Maison de la solidarité 1 Rue Albert Doyen 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 77 62 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

2023-07-19T14:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00 © Les Archéotrucs/Léa Saint-Jalm Détails Catégories d’Évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de la solidarité Adresse 1 Rue Albert Doyen 94000 Créteil Ville Créteil Departement Val-de-Marne Lieu Ville Maison de la solidarité Créteil

Maison de la solidarité Créteil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creteil/

Atelier d’archéologie – Evolution de la lignée humaine Maison de la solidarité Créteil 2023-07-19 was last modified: by Atelier d’archéologie – Evolution de la lignée humaine Maison de la solidarité Créteil Maison de la solidarité Créteil 19 juillet 2023