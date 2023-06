Atelier d’archéologie – Conte paléolithique Maison de la solidarité Créteil Créteil Catégories d’Évènement: Créteil

Val-de-Marne Atelier d’archéologie – Conte paléolithique Maison de la solidarité Créteil, 12 juillet 2023, Créteil. Atelier d’archéologie – Conte paléolithique Mercredi 12 juillet, 14h30 Maison de la solidarité 16 places disponibles, inscription via la Maison de la Solidarité Plongez dans la Préhistoire grâce à un conte sensoriel original. Pour aider l’héroïne de l’histoire, écoutez, touchez et sentez des objets semblables à ceux du Paléolithique.

A partir de 5 ans. Maison de la solidarité 1 Rue Albert Doyen 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 77 62 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00 © Les Archéotrucs / Elodie Rotté Détails Catégories d’Évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de la solidarité Adresse 1 Rue Albert Doyen 94000 Créteil Ville Créteil Departement Val-de-Marne Lieu Ville Maison de la solidarité Créteil

Maison de la solidarité Créteil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creteil/

Atelier d’archéologie – Conte paléolithique Maison de la solidarité Créteil 2023-07-12 was last modified: by Atelier d’archéologie – Conte paléolithique Maison de la solidarité Créteil Maison de la solidarité Créteil 12 juillet 2023