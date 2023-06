EXPOSITION PEINTURES MAISON DE LA RURALITÉ Sapois, 20 juillet 2023, Sapois.

Sapois,Vosges

Venez admirer les peintures de Jean-Pierre et Françoise Quirin. Tout public

Samedi 2023-07-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-20 20:00:00. 0 EUR.

MAISON DE LA RURALITÉ Route du Haut du Tôt

Sapois 88120 Vosges Grand Est



Come and admire the paintings by Jean-Pierre and Françoise Quirin

Venga a admirar los cuadros de Jean-Pierre y Françoise Quirin

Bewundern Sie die Gemälde von Jean-Pierre und Françoise Quirin

