Val-de-Marne Atelier musical « Remix » Maison de la réussite Nelson Mandela Bonneuil-sur-Marne, 8 août 2023, Bonneuil-sur-Marne. Atelier musical « Remix » 8 – 25 août Maison de la réussite Nelson Mandela Notre événement s’organise autour du programme intitulé « Aux Oeuvres Citoyennes ». Il s’adosse à une résidence d’artiste au cein de centres de loisirs. En partenariat avec l’association ZEB ROCK, le parcours « REMIX » sera proposé à un groupe de jeunes agés de 9 à 13 ans. Les enfants seront accompagnés par un artiste pour créer une oeuvre à partir d’un répertoire « classique. La résidence est prévue à la Maison de la Réussite Nelson Mandela en présence d’animateurs, courant août. En cloture de ce projet, un concert de l’artiste est prévu durant lequel les jeunes interpréteront la chanson qu’ils auront crée. Maison de la réussite Nelson Mandela 2 rue Jean Moulin 94380 Bonneuil Bonneuil-sur-Marne 94380 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

