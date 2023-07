Visite commentée d’un lieu de mémoire exceptionnel de la Résistance Maison de la Résistance – Ferme du Bouscatel Tourliac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

La Maison de la Résistance – Ferme du Bouscatel est un haut lieu de la Résistance du Haut-Agenais.

Cette ferme porte encore les stigmates de l’attaque par les nazis le 14 juillet 1944 au cours de laquelle onze maquisards perdirent la vie.

Elle est aussi un pôle mémoire et un lieu de médiation, témoin des évènements majeurs de la Résistance dans le Villeréalais à cette période. Elle porte la mémoire des martyrs des groupes de Veny et Carnot. Parkings gratuits. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

