Découverte de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges Maison de la réserve, Sauvagnac, 87340 Saint Léger la Montagne Saint-Léger-la-Montagne, 29 septembre 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Animation autour de la faune, de la flore et des habitats naturels de la réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges. Évènement réservé pour l’école A. Briand (Le Palais-sur-Vienne). Thématiques à développer au travers de séquences pédagogiques : forêt, espèces (faune et flore), leurs liens et la biodiversité, le respect du vivant.

Maison de la réserve, Sauvagnac, 87340 Saint Léger la Montagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T12:00:00+02:00

Réserve naturelle Tourbières

RNN Dauges