Sortie de découverte – Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne, 3 septembre 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Pour la dernière sortie de l’année, le Conservatoire vous accompagne dans la découverte d’un site singulier : faune, flore, milieux naturels, petit patrimoine bâti, etc. Bottes. Inscription obligatoire..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 16:30:00. EUR.

Maison de la réserve naturelle Sauvagnac

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the last outing of the year, the Conservatoire accompanies you in the discovery of a singular site: fauna, flora, natural environments, small built heritage, etc. Boots required. Registration required.

Para la última salida del año, el Conservatorio le invita a descubrir un lugar único: fauna, flora, entornos naturales, patrimonio construido a pequeña escala, etc. Calzado obligatorio. Inscripción obligatoria.

Bei der letzten Exkursion des Jahres begleitet Sie das Conservatoire bei der Entdeckung eines einzigartigen Ortes: Fauna, Flora, natürliche Lebensräume, kleines bauliches Erbe usw. Stiefel sind erforderlich. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Monts du Limousin